Procès des viols de Mazan: les premiers mots de Gisèle Pelicot à l'issue de l'audience

Voici la déclaration lue jeudi par Gisèle Pelicot après le verdict de la Cour criminelle de Vaucluse qui a condamné son ex-époux à la peine maximale de 20 ans de réclusion criminelle et déclaré coupable l'ensemble de ses 50 coaccusés:

"C'est avec une profonde émotion que je m'exprime aujourd'hui devant vous. Ce procès a été une épreuve très difficile. Et à cet instant, je pense en premier lieu à mes trois enfants, David, Caroline et Florian. Je pense également à mes petits-enfants, parce qu'ils sont l'avenir, et c'est aussi pour eux que j'ai mené ce combat, ainsi qu'à mes belles-filles, Aurore et Céline.