Rififi entre syndicats et Federgon sur le paiement d'une prime aux aide-ménagères

Un article peu au goût de Federgon, qui a réagi avec "incompréhension et incrédulité" mardi matin dans un communiqué. La fédération patronale assure qu'aucun accord n'a été obtenu. Si elle admet avoir signé "début mars 2024" un projet de CCT, elle assure qu'il était "entendu explicitement que ce projet de texte ne pourrait être converti en convention collective de travail valide qu'à condition que les discussions aboutissent à un consensus". Elle avance que les discussions n'ont pas mené à un accord et que le projet ne peut dès lors entrer en vigueur.

Le Soir écrit ainsi mardi, sur base d'informations syndicales, que les fédérations Federgon et Vlaams Platform DCO ont signé une convention collective de travail réintroduisant le versement d'une prime syndicale et une prime de fin d'année à quelque 150.000 aide-ménagères. Ces deux fédérations avaient dénoncé la CCT octroyant ces primes en décembre 2023.

"C'est scandaleux", rétorque le secrétaire fédéral de la FGTB titres-services Sébastien Dupanloup, contacté par Belga. "Cela démontre toute la malhonnêteté de Federgon. C'est faire croire qu'on peut négocier et puis cracher dans la soupe", s'insurge-t-il. Le syndicaliste conteste qu'il était convenu que le projet de CCT ne pouvait entrer en vigueur qu'à condition que les discussions aboutissent. "On n'a pas accepté ça. Ce serait trop facile, on n'est pas idiots non plus", s'offusque M. Dupanloup.

"On a un document signé électroniquement" par Federgon, pour le syndicaliste, il est clair que la fédération patronale devra s'acquitter du paiement des primes.

Federgon indique de son côté avoir demandé à la présidente de la commission paritaire titres-services d'organiser une réunion de concertation.