Suisse: une capsule d'assistance au suicide probablement utilisée "très bientôt", selon son promoteur

"Dès qu'il y aura une personne spécifique et que tout le monde sera au clair sur cette personne, nous pourrons continuer et définir un agenda", a déclaré Florian Willet, son directeur général et vice-président, lors d'une conférence de presse à Zurich.

Une capsule d'assistance au suicide, qui provoque des remous en Suisse, pourrait être utilisée "très bientôt" pour la première fois, a estimé mercredi The Last Resort, l'organisation qui la promeut, sans donner plus de détails à ce stade.

Sa possible utilisation soulève toutefois une foule de questions éthiques et juridiques en Suisse, où elle fait grand bruit depuis que le journal suisse NZZ am Sonntag a révélé qu'elle pourrait être utilisée pour la première fois au monde sur le sol helvétique.

Une mesure provisionnelle préventive, "dans un but de santé publique", a cependant été imposée par le médecin cantonal du Valais (sud) pour l'interdire dans cette partie de la Suisse en attendant d'obtenir "des renseignements et des informations plus conséquentes sur le dispositif et son utilisation", a déclaré le médecin cantonal adjoint, Cédric Dessimoz, sur les ondes de la RTS.

Lors de la conférence de presse à Zurich, l'association The Last Resort a assuré qu'elle n'avait pas été en contact avec les autorités cantonales.

L'objectif de ce sarcophage est de "dé-médicaliser le suicide assisté", a expliqué la Dr Stewart, arguant que "la mort n'est pas un événement médical". "Vous n'avez pas besoin d'un docteur dans une blouse blanche à côté."