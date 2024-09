Thaïlande: le roi promulgue la loi sur le mariage homosexuel

Le roi Maha Vajiralongkorn a donné l'assentiment royal à la nouvelle loi, qui a été adoptée par le parlement en juin et entrera en vigueur dans 120 jours, ce qui signifie que les premiers mariages devraient être célébrés en janvier.

La Thaïlande devient le troisième pays en Asie à légaliser le mariage pour tous, après Taïwan et le Népal.

Le texte de la loi modifie les références aux "hommes", "femmes", "maris" ou "épouses" pour les remplacer par des termes non genrés, en l'occurrence "individus" et "partenaires de mariage". Il accorde aussi aux couples homosexuels les mêmes droits qu'aux couples hétérosexuels en matière d'adoption et d'héritage.

La promulgation par le roi de la loi, un acte formel, marque l'aboutissement d'années de campagne pour faire reconnaître légalement le mariage homosexuel, et de tentatives de légalisation.

- "Un pas monumental" -

"La loi est un pas monumental vers l'égalité des droits en Thaïlande", a déclaré à l'AFP Waaddao Chumaporn, militante des droits des LGBTQ.