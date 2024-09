Thierry Beaudet, un homme de consensus, hors du sérail politique

Ludovic MARIN

Dernière hypothèse avancée pour Matignon, le président du Conseil économique, social et environnemental (Cese), Thierry Beaudet, est un adepte du dialogue et du consensus, mais sans expérience politique de terrain et peu connu du grand public.

Cet instituteur de formation, âgé de 62 ans, a été élu en mai 2021 président de la troisième chambre de la République, qui entend faire entendre la voix de la société civile (associations, syndicats, organisations patronales...).