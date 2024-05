Trois ans après son triomphe, Renate Reinsve de retour à Cannes

Le film a bénéficié de la notoriété de Renate Reinsve auprès des cinéphiles depuis "Julie (en 12 chapitres)", film de Joachim Trier qui a obtenu deux nominations aux Oscars.

"Le soir où Renate a gagné à Cannes, elle m'a envoyé un message: +Imagine à quel point c'est formidable pour notre film+", raconte le réalisateur, qui était sur le point d'abandonner après quatre refus de financement de son film.

Renate Reinsve, 36 ans, avait auparavant presque exclusivement travaillé au théâtre, ce qui lui a permis d'acquérir une approche très "analytique".

"J'aime m'asseoir et dessiner presque une carte du personnage et y réfléchir pendant des mois - plus c'est long, mieux c'est - puis me laisser aller lorsque je suis devant la caméra", décrit-elle.

Elle travaille à un autre projet avec Joachim Trier, "Sentimental value" qui doit sortir en 2025.