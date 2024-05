Un couvre-feu pour les moins de 13 ans entre en vigueur à Nice

A Nice, le couvre-feu s'impose aux mineurs de moins de 13 ans, de 23H00 à 6H00 du matin, "sur la période estivale et sur l'ensemble des points d'attroupement", a précisé le maire Christian Estrosi (Horizons) dans un communiqué.

L'arrêté dont l'AFP a obtenu une copie mentionne plusieurs quartiers dont le centre-ville Vieux-Nice, soulignant que "la mise en cause de mineurs dans des faits de délinquance en qualité de victimes ou bien d'auteurs ne faiblit pas" en 2024.

"Le fait qu'un enfant de moins de 13 ans soit chez ses parents la nuit ne devrait pas être le fruit de la volonté d'un maire. Ça devrait être le fait du bon sens des parents et de la loi. Comme le bon sens et la responsabilité des parents font parfois défaut et que la loi n'a pas le courage de s'en saisir, je prends mes responsabilités", avait expliqué M. Estrosi la semaine dernière en annonçant la mesure.

Ce couvre-feu "relève davantage de la politique de façade", avait alors regretté l'élue d'opposition (Ecologiste), Juliette Chesnel-Le Roux, reprochant à M. Estrosi "le rabotage des budgets école et logement".

Un tel couvre-feu avait déjà été institué à Nice à partir de 2009 mais avait été abandonné lors de l'épidémie de Covid en 2020.