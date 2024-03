Un immeuble de trois étages s'effondre à Toulouse: aucune victime n'a été recensée

Le bâtiment situé près de la place du Capitole qui abritait neuf logements et deux commerces n'était plus occupé, depuis son évacuation mardi, à la suite de l'écroulement d'un mur et de l'apparition de fissures.

Samedi matin, les sapeurs-pompiers ont minutieusement parcouru les décombres qui jonchaient le sol de la rue, soulevé poutres et gravats, aidés par des chiens dressés pour détecter la présence de personnes.

"Le bâtiment était déjà sous le coup d'un arrêté de péril imminent depuis quelques jours", a précisé à l'AFP Stéphane Lévêque, officier de communication du Service d'incendie et de secours (SDIS) de Haute-Garonne. "Je suis heureux qu'il n'y ait pas de personnes blessées", a réagi le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc.

"Les personnes évacuées mardi, l'ont été dans l'urgence et ont perdu la totalité de leurs affaires, ils sont partis avec un minimum nécessaires, un baluchon", s'est ému M. Moudenc. Le maire de Toulouse a estimé qu'il était "trop tôt pour dire ce qui s'est passé exactement" et fait état de "signalements depuis quelques mois" de la part de locataires et propriétaires, qui ont alerté le syndic de cet immeuble de logements privés. Des signalements qui ont débouché sur "une expertise diligentée la semaine dernière, et les conclusions n'avaient pas été alarmistes", a précisé le maire.