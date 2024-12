Un juge enquête sur des accusations visant X pour complicité de cyberharcèlement contre Magali Berdah, l'ex-papesse des influenceurs

La femme d'affaires Magali Berdah est en conflit avec le rappeur Booba, mis en examen depuis octobre 2023 dans un autre dossier à Paris pour cyberharcèlement à son encontre. Elle accuse le réseau social d'avoir sciemment continué à donner à l'artiste l'accès à ses services, "lui permettant ainsi de la harceler", d'après une source proche du dossier. Magali Berdah avait déjà porté plainte en avril 2023, mais l'enquête préliminaire ouverte par le parquet de Paris avait été classée, "au motif qu'aucune infraction n'était suffisamment caractérisée", a expliqué le ministère public.

En novembre 2023, Mme Berdah a de nouveau déposé plainte, cette fois-ci avec constitution de partie civile, et obtenu la saisine d'un magistrat instructeur. Cette information judiciaire doit permettre "à la justice d'apprécier le rôle de la plateforme X dans le cyberharcèlement subi par Magali Berdah et de se prononcer sur la responsabilité pénale des plateformes", ont estimé les avocats de la plaignante, Mes Antonin Gravelin-Rodriguez, Rachel-Flore Pardo et Elie Touitou.