Une bagarre à coups de hache éclate dans le RER parisien: quatre personnes blessées

Ce lundi matin, aux environs de 8 h 00, dans le RER E, une bagarre impliquant plusieurs personnes, dont des mineurs, a éclaté pour une raison encore inconnue. Selon une source policière, les quatre victimes, des mineurs âgés de 16 et 17 ans, ont été agressés alors qu'elles se rendaient au lycée. Elles ont été transportées en milieu hospitalier pour des soins, a ajouté cette source, précisant que leur pronostic vital n'a pas été engagé.

À lire aussi Deux fusillades cette nuit en France: un adolescent entre la vie et la mort à Poitiers, trois blessés par balle à Valence

Des coups de hache

Une des victimes a eu la main tranchée et une autre le crâne ouvert à coups de hache, a-t-on ajouté de même source. Deux autres ont été plus légèrement blessées. Le principal mis en cause, âgé de 16 ans, a été interpellé à son domicile et placé en garde à vue, a indiqué une source policière. Une hache a été retrouvée et saisie lors de la perquisition.