Une image pour l'histoire: un photographe belge raconte comment il a pris la photo la plus connue de l'incendie de Notre-Dame de Paris

Tout a commencé le 19 avril, donc, lorsque l'AFP a demandé à ce photographe belge indépendant de foncer vers Notre-Dame. L'agence avait urgemment besoin de clichés de ce monument parisien, en proie aux flammes. "Je prenais un verre en terrasse en fin de journée et mon chef m'a appelé en disant qu'il y avait un petit peu de fumée sur le toit de Notre-Dame", se rappelle Geoffrey. Forcément, il a accepté la mission et s'est rendu sur place. Il a très vite compris que l'AFP avait sous-estimé, comme tout le monde, l'ampleur réelle de l'incendie en cours.

C'est ce que l'on appelle un moment de gloire. Le 19 avril 2019, Geoffrey Van der Hasselt a vécu ce qui était sans doute l'un des plus grands moments de sa carrière de photographe. C'est lui qui a pris les fameux clichés de la flèche de Notre-Dame, dévorée par les flammes, au moment précis où elle s'effondre. Ses photos, devenues historiques et iconiques, ont immédiatement fait le tour du monde.

"Depuis la place de la Bastille, j'aperçois déjà des panaches de fumée jaunâtre. Et plus je me rapproche, plus les rues sont noires de monde. Je dois terminer à pied pour arriver le plus proche possible de la cathédrale", se rémémore-t-il ensuite. C'est là, sur place, qu'il trouve l'inspiration et sent qu'il faut capturer un moment, sans se rendre compte du potentiel historique de ses clichés.

"Il fallait que ce soit bien net"

En effet, Geoffrey Van der Hasselt a rapidement compris que la flèche, l'un des emblèmes de la cathédrale, ne tiendrait plus longtemps dans les flammes. Il a donc senti venir le moment de son effondrement et s'est mis en tête de le capturer. "Je me suis collé contre un mur pour être bien stable, j'ai fait mes réglages. Je n'avais pas envie d'avoir un mouvement flou de la flèche, donc il fallait que ce soit bien figé, bien net, pour qu'on puisse bien voir les poutres qui se brisaient comme des allumettes", se rappelle le photographe belge.

Le moment arrive. La flèche tombe et Geoffrey prend une rafale d'images, en envoyant une immédiatement à l'AFP. Le cliché, devenu iconique dans le drame, fait le tour du monde. Les médias s'empressent de s'en emparer. Le photographe, lui, ne comprend pas tout de suite ce qu'il se passe avec son image. "Après 30 ou 45 minutes, mon chef me rappelle et me demande de renvoyer toute la série parce qu'à ce moment-là, on apprend que la cathédrale est sauvée. C'est donc cette photo qui va symboliser l'incendie", se réjouit-il.

Un moment de gloire qu'il n'oubliera jamais, alors que Notre-Dame, de son côté, entame sa résurrection aujourd'hui après 5 ans de travaux.