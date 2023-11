Une sculpture du 17e siècle de Jan Van Delen de retour à l'Église Notre-Dame au Sablon

L'œuvre, une "Charité" en marbre blanc, a été réalisée entre 1673 et 1678 par le sculpteur Jan Van Delen. Le comte Lamoral de la Tour et Tassis avait commandé cette sculpture pour décorer sa chapelle funéraire dans l'église Notre-Dame des Victoires au Sablon. Dérobée en 1794 par les révolutionnaires français, elle avait ensuite disparu et n'avait pas été restituée en 1815.

En 2012, la sculpture avait finalement été retrouvée dans le hall d'entrée d'un appartement parisien et mise en vente aux enchères à Londres. Le Fonds du patrimoine de la Fondation Roi Baudouin avait alors décidé d'acquérir la sculpture pour la somme de 450.000 euros, la ramenant ainsi en Belgique après plus de deux siècles de disparition. L'une des missions de la fondation consiste en effet à sauvegarder des œuvres faisant partie du patrimoine belge, afin de les rendre accessibles au public.