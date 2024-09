Viols de Mazan: Dominique Pelicot, un "criminel sexuel" qui a brisé toute une famille

"Comment on fait pour se reconstruire", a demandé Caroline Darian, 45 ans, fille du principal accusé, qui se présente désormais publiquement sous le nom de plume avec lequel elle a publié un livre ("Et j'ai cessé de t'appeler papa"), afin de protéger son couple et son enfant.

Entendue par la cour criminelle de Vaucluse, où sont jugés depuis lundi et pour quatre mois son père et 50 autres hommes, âgés de 26 à 74 ans, elle est revenue sur ce jour où elle a tout découvert.

"Ce 2 novembre 2020, à 20h35, ma vie a littéralement basculé", a-t-elle expliqué, racontant ce moment où sa mère, après avoir elle aussi tout appris des policiers de Carpentras (Vaucluse), l'a appelée pour l'informer.

"Ma maman me dit, +J'ai passé une bonne partie de la journée au commissariat, ton père me droguait pour me violer avec des inconnus+", déroule-t-elle. "J'appelle mes frères, on est démunis, on pleure, on ne comprend pas".