Y a-t-il encore un assureur pour les communes?

Modèle à "bout de souffle" ou conséquence de l'envolée insoutenable des risques sociaux et climatiques pour les assureurs, les communes peinent de plus en plus à s'assurer, même en montrant patte blanche, alertent les maires réunis en congrès mardi.

"Je n'ai plus d'assurance +incendie et dégradations+ depuis le 1er janvier", confie à l'AFP le maire d'une petite commune francilienne, préférant garder l'anonymat. La faute selon lui à "la loi des séries", après deux incendies d'origine électrique et un d'origine criminelle en trois ans.