"28.000 km/h à 400 km d'altitude": voici les conditions extrêmes de l'amarrage de Falcon 9 à l'ISS

La fusée Falcon 9 de SpaceX a décollé dans la nuit de vendredi à samedi afin de s'arrimer à la Station Spatiale Internationale. À son bord, quatre astronautes, censés relayés Butch Wilmore et Suni Williams, coincés depuis neuf mois en orbite, une opération délicate et périlleuse. "C'est toujours délicat dans le sens où on fait quand même 28.000 km/h autour de la Terre à 400 km d'altitude", explique Pierre-Emmanuel Paulis, instructeur à l'Euro Space Center. Il développe : "Il faut diminuer sa vitesse, se placer sur une orbite un petit peu plus basse de manière à rattraper la station spatiale à la même vitesse. Et puis on va remonter et s'amarrer délicatement avec une vitesse relative de quelques m/s pour s'amarrer au sas principal de l'ISS"

Si les conditions semblent difficiles actuellement, leur vie n'a jamais été en danger lors de ce séjour prolongé : "Tout a toujours été sous contrôle. On sait bien quand on part, on ne sait pas toujours exactement quand on va revenir. D'autant plus qu'on est dans l'ISS, donc c'est un grand hôtel de l'espace. Il y a toutes les commodités", explique Pierre-Emmanuel Paulis.