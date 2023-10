"7/10" : le samedi noir d'Israël

Le soleil se lève. En bordure de la bande de Gaza, des centaines d'hommes armés, membres du mouvement islamiste palestinien du Hamas, approchent de la frontière avec Israël. Dans quelques minutes, les portes de l'enfer vont s'ouvrir.

Ce samedi 7 octobre, il y a trois semaines, ni les militaires israéliens qui surveillent la barrière avec Gaza, ni les civils des localités et des kibboutz tout proches, ne se doutent que le Hamas, "organisation terroriste" pour l'Union européenne, les Etats-Unis et Israël, entame l'attaque la plus sanglante jamais perpétrée sur le sol israélien.