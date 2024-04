Agression mortelle à Bordeaux: la piste d'un différend lié à l'alcool privilégiée

L'enquête sur l'agression au couteau qui a fait un mort et un blessé à Bordeaux, tous deux des Algériens, s'oriente vers un différend lié à l'alcool entre les victimes et l'auteur présumé abattu par des policiers, selon des sources proches du dossier.

"On évoque un différend, dont on ne connaît pas la teneur, entre le groupe et l'agresseur. Celui-ci s'en va, le groupe lui jette des bouteilles. Il revient et leur donne des coups de couteau", a-t-elle ajouté.

La veille, une autre source policière affirmait: "La piste terroriste semble désormais totalement écartée".

L'agression a eu lieu peu avant 20H00 près du Miroir d'eau, lieu de promenade prisé sur les quais de la Garonne dans le centre de Bordeaux.