Après l'annonce de la trêve, le temps presse pour les enfants palestiniens: "Je veux juste rentrer chez moi, retrouver mes affaires"

Dans les décombres, au milieu des pierres, les jours se ressemblent pour les enfants de Gaza. Depuis des mois, ils ont trouvé refuge sous des tentes de fortune, histoire d'avoir un semblant de toit : l'eau, la nourriture, tout leur fait défaut. "On doit faire la file pendant 5, 6 ou même 7 heures pour avoir un kilo de sucre ou du riz ou même 2 litres d'eau. Et vous me demandez pourquoi ce cessez-le-feu me rend heureux ? Parce que tout ça va s'arrêter", s'exclame un Palestinien.

L'espoir, aussi, de retrouver sa famille pour le million d'enfants déplacés pendant la guerre. Des fillettes, hébergées dans une école désaffectée, nourrissent un rêve : celui de retrouver leur petit univers.