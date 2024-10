Argentine: Milei oppose son veto à une loi sur l'université, malgré une mobilisation massive

Milei a officialisé son opposition à cette loi malgré une manifestation massive mercredi à Buenos Aires pour défendre "l'urgence budgétaire" de l'université, des rattrapages salariaux pour les enseignants, et une réévaluation régulière des budgets sur fond d'inflation à 236% en interannuel.

"Sans éducation pour le peuple, pas de paix pour le gouvernement !", "La plus grande victoire: que l'université se soit remplie de fils d'ouvriers !", "De quelle +liberté+ on nous parle sans éducation ?", clamaient des banderoles et pancartes, brandies à Buenos Aires dans une foule diverse, et paisible, face à un imposant dispositif de sécurité et de barrières métalliques barrant l'accès au Parlement.

La manifestation, à l'appel d'enseignants et étudiants mais soutenue par des syndicats et mouvements sociaux, visait à reproduire celle d'avril, spectaculaire, où des centaines de milliers d'Argentins avaient manifesté dans la capitale et en province.