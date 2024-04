Arrivée de deux ministres belges à Kigali pour les commémorations du génocide

Les ministres des Affaires étrangères et de la Défense, Hadja Lahbib et Ludivine Dedonder, sont arrivées samedi après-midi à Kigali pour les commémorations du 30e anniversaire du début du génocide des Tutsis au Rwanda, qui a fait plus d'un million de morts selon les autorités rwandaises - environ 800.000 selon l'ONU - en trois mois et qui a également coûté la vie à 22 Belges, dont dix Casques bleus, assassinés le 7 avril 1994.