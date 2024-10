Asie du Sud-Est : l'Asean demande des "actions concrètes" pour la Birmanie

Le conflit en Birmanie, qui a provoqué la mort de plus de 5.300 civils et le déplacement de plus de 3,3 millions de personnes, selon l'ONU, constitue l'un des plus grands défis que l'association ait eu à affronter depuis sa création en 1967.

L'Asean a bien établi une feuille de route de retour à la paix, dite "en cinq points" mais le texte est resté lettre morte auprès de la junte, engagée dans des combats toujours plus violents avec des rébellions issues de l'opposition politique et de minorités ethniques.

Dans le projet de déclaration commune obtenu par l'AFP, l'Asean a "exhorté toutes les parties impliquées à entreprendre des actions concrètes pour faire immédiatement cesser la violence aveugle".