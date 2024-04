Attaque au couteau en Australie: Ashlee, maman de 38 ans, a perdu la vie en protégeant son bébé

Une attaque au couteau a fait six morts et plusieurs blessés, dont un bébé de 9 mois, samedi dans un centre commercial bondé de Sydney, suscitant l'effroi notamment du roi Charles III et du pape François.

Une responsable de la police de l'Etat de Nouvelles-Galles du Sud, Karen Webb, a précisé qu'il s'agissait de cinq femmes et d'un homme. Un bébé de neuf mois, blessé, a dû être opéré en urgence. L'agresseur, non identifié, a été poursuivi et abattu par une policière saluée pour son héroïsme.