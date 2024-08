Au Brésil, une application aide les pêcheurs à dénoncer la pollution

Grâce à l'application "De Olho na Guanabara" (un oeil sur Guanabara), développée par son association, Ahomar, et l'ONG 350.org, les pêcheurs peuvent signaler des infractions environnementales, comme des fuites de pétrole ou des rejets de produits chimiques.

L'iconique baie de Guanabara, qui s'étend sur 400 km2, est polluée de longue date en raison de l'afflux d'eaux usées de l'agglomération de Rio, deuxième ville la plus peuplée du Brésil, avec plus de six millions d'habitants.

La situation est en outre aggravée par la présence d'épaves échouées et le fait que la baie est exposée à des risques d'incidents liés aux installations de transport ou de raffinage de pétrole des environs.

"Avant, on prenait juste des photos avec notre téléphone ou avec un appareil, mais on ne disposait pas de la localisation exacte", explique à l'AFP Alexandre Anderson, tout en filmant de l'eau trouble qui s'échappe d'un conduit sortant de la coque d'un cargo.