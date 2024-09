Au Burundi, un tiers des malades du mpox a moins de 5 ans, selon l'ONU

"Les enfants du Burundi sont les premiers touchés par l'épidémie, avec des taux d'infection alarmants et de graves effets sanitaires", a déclaré Paul Ngwakum, conseiller régional à la santé pour l'Unicef pour l'Afrique de l'Est et australe.

Le Burundi est le deuxième pays le plus touché par l'épidémie après la République démocratique du Congo (RDC). L'épidémie en Afrique "n'est pas sous contrôle", a estimé jeudi l'agence sanitaire de l'Union africaine (Africa CDC).