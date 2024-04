Au moins 14 morts, dont plusieurs écoliers, dans des inondations à Oman

Lundi, les corps d'un enfant et d'une femme ont été retrouvés sans vie, selon la même source.

L'agence de presse officielle Oman news agency a rapporté dimanche soir que neuf écoliers et trois adultes ont "perdu la vie après que leur véhicule a été emporté par les eaux" dans le gouvernorat d'Ach-Charqiya du Nord situé à l'est du pays, à quelque 150 kilomètres de la capitale Mascate, tandis que cinq personnes étaient portées disparues.

Des orages violents, accompagnés de fortes pluies et de rafales de vents, frappent le pays depuis dimanche, provoquant des crues soudaines dans plusieurs régions du Nord et de l'Est.

Les écoles étaient fermées lundi dans la plupart des gouvernorats du pays. Des inondations avaient déjà provoqué la mort de trois enfants le 12 février.

Les forces aériennes omanaises ont affirmé être intervenues à plusieurs reprises ces dernières heures avec des hélicoptères pour récupérer des personnes toujours bloquées.