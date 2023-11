Au moins 17 morts dans une attaque de rebelles au Nord-Kivu

Au moins 11 civils sont décédés dans une nouvelle attaque du groupe terroriste ADF (Allied democratic forces), dans la province du Nord-Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), a indiqué l'armée gouvernementale. Dans une volonté de repousser les chefs de la milice, six soldats ont également perdu la vie, a expliqué le porte-parole de l'armée Antony Mwalushay. La plupart des victimes ont été tuées à l'aide de machettes, a pour sa part indiqué un travailleur de la Croix-Rouge dans la province.

L'est de la RDC est réputé comme étant une des régions les plus dangereuses du monde. Différents groupes opèrent dans cette région qui rivalisent avec l'armée gouvernementale et la population locale pour obtenir le contrôle des ressources foncières. L'ADF est arrivé au Congo de l'Ouganda voisin dans les années 90 et se revendique comme étant une branche du mouvement terroriste État islamique.