Avec Doug Emhoff, l'Amérique est-elle prête pour un "Premier Gentleman"?

Erin SCHAFF

Si Kamala Harris remporte l'élection présidentielle américaine, elle entrera dans l'Histoire -- et son mari aussi. Doug Emhoff, enthousiaste avocat de 59 ans, deviendrait ce qu'aucun homme n'a été avant lui: "Premier Gentleman".

En tant qu'époux de l'actuelle vice-présidente -- la première personne noire et d'origine asiatique à accéder à ce poste -- il est déjà devenu le premier "Second Gentleman" du pays, et a réussi à imprimer sa marque.