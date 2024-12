Bachar al-Assad s'en va, Trump arrive, le Hezbollah en perdition: la carte du Moyen-Orient complètement chamboulée

En 11 jours, Bachar al-Assad est tombé. Sa chute a suivi deux autres événements cataclysmiques qui ont provoqué l'implosion du camp pro-iranien: la décapitation par Israël de l'état-major du Hezbollah au Liban et l'assassinat en Iran du chef du Hamas palestinien, Ismaïl Haniyeh, deux grands alliés du président syrien déchu.

La percée fulgurante des rebelles dominés par les islamistes radicaux de Hayat Tahrir al-Sham (HTS), qui disent avoir rompu avec Al-Qaïda, a pris tout le monde de court. Syriens, pays amis ou ennemis, experts et journalistes, personne ne regardait vers Damas, la bande de Gaza et le Liban concentrant toute l'attention depuis plus d'un an.