Bangladesh: des leaders étudiants libérés après des affrontements meurtriers

Au Bangladesh la police a libéré jeudi six leaders étudiants du mouvement contre les quotas d'emplois dans la fonction publique qui a conduit à des affrontements meurtriers le mois dernier, a déclaré un officier de police à l'AFP. "Les six coordinateurs du mouvement contre les quotas ont été remis à leurs familles cet après-midi", a déclaré le commissaire adjoint Junaed Alam Sarkar.

Le mouvement Students Against Discrimination (Etudiants contre les discriminations) avait appelé à des manifestations et 206 personnes ont été tuées lors de violents heurts avec les forces de l'ordre, selon un décompte de l'AFP basé sur les données de la police et des hôpitaux.

La semaine dernière, la police avait arrêté les principaux membres de cette coalition, parmi lesquels son dirigeant Nahid Islam.