"Beaucoup de gens attendent ça depuis des années": Donald Trump ordonne la déclassification de dossiers sur les assassinats de JFK et M. Luther King

Robert Kennedy Jr a fait état dans le passé de "preuves accablantes de l'implication de la CIA", l'agence de renseignement américaine, dans l'assassinat de son oncle JFK. Il a aussi évoqué des indices "très convaincants" de l'implication supposée de la même CIA dans celui de son père.

Plus de 50 ans après les assassinats des deux frères Kennedy et de Martin Luther King, "leurs familles et le peuple américain méritent la transparence et la vérité. Il est dans l'intérêt national de finalement rendre publiques toutes les archives liées à ces assassinats sans délai", selon le décret.

Fin novembre, après son élection, Donald Trump avait répété sa promesse de campagne de rendre publics les derniers dossiers classés "top secret" dans les Archives nationales concernant l'assassinat de "JFK".