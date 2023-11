Benjamin Netanyahu critique Alexander De Croo après sa visite en Israël: "Je ne comprends pas sa réaction", réagit notre Premier

Seulement, Benyamin Netanyahu a critiqué, via X, les Premier ministre belge et espagnol. "Le Premier ministre Netanyahu condamne fermement les propos des Premiers ministres belge et espagnol, qui n'ont pas imputé l'entière responsabilité au Hamas pour les crimes contre l'humanité qu'il a perpétrés : le massacre de citoyens israéliens et l'utilisation de Palestiniens comme boucliers humains", peut-on lire sur X (ex-Twitter).

"Je ne comprends pas très bien sa réaction", a réagi notre Premier ministre. "Nous avons condamné les actes terroristes du Hamas, nous avons clairement affirmé qu'Israël avait le droit de se défendre et de protéger la population, mais que naturellement le droit international doit être respecté. Nous voulons que l'aide humanitaire puisse rentrer. On va demander à l'ambassadrice d'Israël de s'entretenir pour mettre la situation au clair".

De l'autre côté, l'ambassadeur belge en Israël sera lui aussi convoqué par les Israéliens. "Cela arrive, on a aucun reproche à prendre. J'ai toujours condamné les terroristes", conclut Alexander De Croo.