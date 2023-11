Biden décrit Xi comme un "dictateur", la Chine dénonce une "manipulation politique"

M. Biden avait déjà utilisé le terme de dictateur pour décrire M. Xi en juin dernier, après que les États-Unis aient neutralisé un potentiel ballon de surveillance chinois quelques mois plus tôt. Une porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères avaient décrit cette remarque comme "absurde et irresponsable".

Joe Biden et Xi Jinping ne se sont plus parlé depuis un an, à l'occasion du sommet du G20 organisé à Bali en novembre 2022. Peu de temps après leur réunion, le président américain avait affirmé que ces discussions avaient débouché sur "de vrais progrès" et assuré qu'il souhaitait que "la rivalité (entre la Chine et les États-Unis) ne dégénère pas en conflit".

Lors d'une conférence de presse, Xi Jinping a pour sa part indiqué que "la Chine est prête à être un partenaire et un ami des États-Unis. (...) La Chine n'a pas l'intention de défier les États-Unis. (...) Elle ne cherche pas à établir de sphères d'influence et ne mènera ni guerre chaude ni guerre froide avec qui que ce soit".