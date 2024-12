Bill Clinton est sorti de l'hôpital

L'ex-président démocrate et sa famille "sont profondément reconnaissants pour les soins reçus" à l'hôpital universitaire de Georgetown à Washington, et sont "touchés par les messages bienveillants et les vœux de bon rétablissement qu'il a reçus", a déclaré son directeur adjoint de cabinet Angel Urena sur le réseau social X.

Ce conseiller avait annoncé l'hospitalisation la veille de l'ancien locataire de la Maison Blanche après que celui-ci eût "contracté une fièvre". Bill Clinton a connu de nombreux problèmes de santé par le passé, et avait déjà dû être hospitalisé en 2021 lorsqu'une infection urinaire s'était transformée en septicémie.