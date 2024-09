Blinken juge "totalement irresponsables" les menaces de Poutine sur l'arme nucléaire

Vladimir Poutine a prévenu mercredi que son pays pourrait utiliser l'arme nucléaire en cas de "lancement massif" d'attaques aériennes et que tout assaut soutenu par une puissance nucléaire pourrait être considéré comme une agression "conjointe".

"Le fait de le faire maintenant, alors que le monde est réuni à New York, y compris pour parler de la nécessité d'un plus grand désarmement et d'une plus grande non prolifération, va être très mal perçu dans le monde entier", a ajouté Antony Blinken, en marge de l'Assemblée générale de l'ONU.

Les Etats dotés de l'arme nucléaire "doivent cesser de jouer avec l'avenir de l'humanité", a déclaré de son côté le secrétaire général de l'ONU, exhortant la Russie et les Etats-Unis à "s'engager de nouveau dans une démarche visant à limiter" cet armement.