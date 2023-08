Canada: accalmie dans l'ouest sur le front des incendies

Sur l'ensemble du pays, la barre des 15 millions d'hectares brûlés a été franchie, soit davantage que la superficie de la Grèce et plus du double du dernier record pour le Canada, datant de 1989.

Cette province, la plus à l'ouest du pays, recense encore à ce jour quelque 27.000 déplacés et plus de 380 feux actifs.

Dans cette région de l'Okanagan, au total 200 habitations ont été détruites en quelques jours, ont précisé mardi les autorités. Mais les incendies n'ont fait aucune victime, ont précisé les pompiers.

Dans le Grand Nord, il est encore trop tôt pour parler du retour des évacués de la ville de Yellowknife, mais la maire Rebecca Alty dit espérer "une météo favorable pour permettre d'attaquer le feu".

La région a reçu ces derniers jours un peu de pluie, ce qui a donné un léger répit aux pompiers, et des précipitations étaient de nouveau attendues mardi.

"Je sais que c'est très difficile et que l'incertitude est dure", a-t-elle affirmé mardi matin, mais la région "n'est pas sortie d'affaire" parce que "le feu continue d'être une menace".

"Nous discutons maintenant du retour des évacués dans les Territoires du Nord-Ouest", a affirmé Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, lors d'une conférence de presse, mardi.

Le Canada est confronté cette année à une saison des incendies de forêt qui bat tous les records. Plus d'un millier de feux sont actifs dans le pays, touché d'est en ouest, et plus de 650 sont non maîtrisés.