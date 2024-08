Canada : le réseau de fret ferroviaire menacé de blocage jeudi

Le réseau de fret ferroviaire au Canada pourrait être à l'arrêt jeudi à défaut d'un accord de dernière minute entre les deux plus grands opérateurs ferroviaires du pays et leurs 9.000 employés.

La Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN) a l'intention de mettre son personnel en lock-out, tandis que le syndicat Teamsters a déposé un préavis de grève à la Compagnie du Canadien Pacifique Kansas City (CPKC), dimanche.

Le CN et le CPKC, dont les voies ferrées s'étendent de la côte atlantique à la côte pacifique et au sud des États-Unis, transportent quotidiennement des marchandises d'une valeur estimée à 1 milliard de dollars canadiens (660 millions d'euros), incluant des céréales et de la potasse, des voitures et des produits pétroliers, ainsi que du bois d'œuvre.