Comparé à Hitler et à Napoléon, Emmanuel Macron répond à la Russie: "Poutine est un impérialiste révisionniste"

Ce jeudi, la Russie a notamment comparé Emmanuel Macron à Hitler et à Napoléon. Ces propos font suite à l'allocution du président français ce mercredi, qui a souhaité sensibiliser les Français au contexte géopolitique compliqué et à la menace que représente la Russie. Lors du sommet européen extraordinaire organisé à Bruxelles, Emmanuel Macron a pu réagir aux propos russes.

Le président français Emmanuel Macron a accusé jeudi son homologue Vladimir Poutine d'être un "impérialiste révisionniste" qui a fait selon lui "un contre-sens historique" en le comparant à Napoléon."Napoléon menait des conquêtes. La seule puissance impériale que je vois aujourd'hui en Europe s'appelle la Russie", a-t-il déclaré. "C'est un impérialiste révisionniste de l'histoire et de l'identité des peuples", a-t-il ajouté devant la presse à l'issue d'un sommet européen à Bruxelles.

La Russie a dénoncé comme une "menace" le discours de M. Macron se disant prêt à des discussions sur une protection de l'Europe par le parapluie nucléaire français et l'accusant de vouloir que la guerre continue.

Le président russe Vladimir Poutine a regretté jeudi qu'il "existe encore des gens qui veulent retourner aux temps de Napoléon, en oubliant comment ça s'est terminé", dans une pique apparemment adressée à Emmanuel Macron.

L'empereur Napoléon Bonaparte avait envahi l'empire russe en 1812, prenant Moscou, mais sa campagne s'était conclue par une retraite désastreuse et, en définitive, une victoire russe. Le personnage de Napoléon et la campagne de Russie, avec Moscou en flammes, sont très prégnants dans l'imaginaire russe et sont fréquemment invoqués pour renforcer le patriotisme russe.

Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a lui comparé Emmanuel Macron à Hitler et Napoléon, qui tous deux ont voulu "conquérir" et "vaincre" la Russie. "Apparemment, il veut la même chose", a-t-il déclaré.