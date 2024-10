Conflit au Proche-Orient: le chef du Hamas, cerveau de l'attaque du 7 octobre, a été tué à Gaza

Yahya Sinouar, militant radical et homme de l'ombre, est considéré comme l'un des cerveaux de l'attaque d'une ampleur sans précédent menée par le Hamas le 7 octobre 2023 sur le sol israélien, qui a déclenché la guerre dans le territoire palestinien et mis le feu aux poudres dans la région.

"L'élimination de Sinouar est une occasion pour la libération immédiate des otages et ouvre la voie à un changement profond à Gaza: sans le Hamas et sans le contrôle de l'Iran", a déclaré M. Katz dans un communiqué envoyé à la presse.

"Le meurtrier de masse Yahya Sinouar, responsable du massacre et des atrocités du 7 octobre, a été éliminé par les soldats (des forces israéliennes)", a déclaré M. Katz dans un communiqué à la presse.

Réaction de l'armée israélienne

L'armée et les services du renseignement intérieur "confirment qu'après une traque d'un an, hier (mercredi), le 16 octobre 2024, des soldats de l'armée israélienne ont éliminé Yahya Sinouar, le chef de l'organisation terroriste Hamas lors d'une opération dans le sud de la bande de Gaza", a indiqué l'armée dans un communiqué.

Réaction américaine

Le chef de la Chambre américaine des représentants Mike Johnson a salué jeudi la mort du chef du Hamas Yahya Sinouar comme une "source d'espoir".

"Sa mort est source d'espoir pour tous ceux qui cherchent à vivre dans la liberté, et de soulagement pour les Israéliens qu'il a cherché à opprimer", a affirmé le républicain Mike Johnson dans un communiqué.

Réaction de l'Allemagne

L'Allemagne appelle le Hamas à "libérer immédiatement tous les otages et déposer les armes" après la mort de son chef Yahya Sinouar, un "assassin cruel", a réagi jeudi la ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock.

"Sinouar était un assassin cruel et un terroriste qui voulait détruire Israël et son peuple. En tant qu'instigateur de la terreur du 7 octobre, il a causé la mort de milliers de personnes et une souffrance incommensurable à toute une région", a écrit la cheffe de la diplomatie allemande dans un communiqué, ajoutant : "les souffrances de la population de Gaza doivent enfin cesser".