Qui est Yahya Sinouar, le chef du Hamas désigné par Israël comme "l'architecte de l'attaque du 7 octobre"?

Yahya Sinouar est le chef du mouvement palestinien Hamas à Gaza et l'un des principaux architectes de l'attaque du 7 octobre contre le sud d'Israël. Cela fait de lui l'une des cibles prioritaires de l'armée israélienne dans la guerre qui se déroule dans l'enclave palestinienne. L'armée israélienne enquête actuellement pour savoir si Yahya Sinouar, qui n'a pas été vu en public depuis plus d'un an, a été tué à Gaza.

Un vétéran du Hamas

Yahya Sinouar a été nommé à la tête du bureau politique du Hamas après l'assassinat de son prédécesseur, Ismail Haniyeh, en juillet dernier. Cette nomination l'a propulsé parmi les figures les plus influentes du groupe militant. Il a été condamné en 1988 pour son implication dans le meurtre de deux soldats israéliens et de quatre Palestiniens accusés de collaboration avec Israël. Il a passé plus de vingt ans dans une prison israélienne, où il a déclaré avoir passé son temps à "étudier son ennemi" et appris à parler l'hébreu.