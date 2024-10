Conflit au Proche-Orient: le Hamas est-il hors d'état de nuire aujourd'hui?

Face à l'embrasement de la situation au Proche-Orient et un an après les attaques du 7 octobre, la professeure en relations internationales à l'UCLouvain Elena Aoun a analysé, sur le plateau de notre RTL info 13 heures, la situation au Proche-Orient aujourd'hui. Olivier Schoonejans lui a notamment demandé si elle pensait que le Hamas était hors d'état de nuire désormais.

Pour cette spécialiste, la réponse est non : "Je voyais encore ce matin qu'il y avait eu de nouvelles salves, et probablement qu'elles sont très lourdes de messages, qu'elles sont lourdes symboliquement. Et donc non, au bout d'un an, on se rend compte que le Hamas continue d'exister. Alors bien évidemment, il est extrêmement affaibli, mais il continue non seulement de se battre contre l'armée israélienne, mais en plus de lancer de temps en temps ces rappels comme quoi il peut continuer à faire éventuellement mal. Et là, je renvoie vers les propos notamment des analystes, mais aussi de responsables israéliens qui disent : comment on tue une idée? Et si le Hamas peut être totalement éradiqué par les armes, alors encore une fois, de notre point de vue de chercheurs dans ce domaine-là, il y a de fortes chances qu'on soit en train de faire le lit de la future génération d'extrémistes à Gaza et ailleurs."