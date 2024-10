Conflit au Proche-Orient: une proposition de trêve va être faite au Hamas, voici ce que l'on sait

Les tentatives de médiation menées par le Qatar, les Etats-Unis et l'Egypte, pour imposer un cessez-le-feu dans la bande de Gaza entre Israël et le Hamas palestinien, en guerre depuis plus d'un an, sont restées vaines jusqu'à présent.

Depuis le 6 octobre, l'armée israélienne concentre principalement son offensive dans le nord de la bande de Gaza, où au moins sept opérations ayant fait un nombre "massif" de victimes ont été signalées pendant la semaine écoulée, selon le bureau des affaires humanitaires de l'ONU (Ocha).

Mardi, une frappe israélienne sur un immeuble de cinq étages à Beit Lahia a fait 93 morts, selon la Défense civile.

L'armée israélienne a dit examiner ces informations.

Principal soutien militaire d'Israël, les Etats-Unis ont dit avoir "contacté" leur allié pour demander des comptes après cette frappe "horrible".

"L'immeuble s'est effondré dans la nuit, surprenant les habitants dans leur sommeil", a raconté à l'AFP un voisin âgé de 30 ans, Rabie al-Chandagly. "La plupart des victimes sont des femmes et des enfants. Les gens essaient de sauver les blessés, mais il n'y a ni hôpitaux ni soins médicaux adéquats".