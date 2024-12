Crash d’avion en Corée du Sud: voici où en est l'enquête

Une vidéo du crash survenu dimanche matin, diffusée par la chaîne locale MBC, a fait le tour du monde: on y voit un avion atterrir à l'aéroport de Muan (sud-ouest) sur le ventre, de la fumée s'échappant de ses moteurs, avant de percuter un mur en bout de piste et d'être englouti par les flammes.

Ce Boeing 737-800 de la compagnie low-cost sud-coréenne Jeju Air, en provenance de Bangkok, transportait 175 voyageurs et six membres d'équipage. Tous ses passagers ont été tués, selon le bilan définitif des secours, à l'exception d'une hôtesse et d'un steward.