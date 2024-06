Dans le sud du Liban, des déplacés retournent chez eux pour l'Aïd

Plus de huit mois de violences ont fait au moins 473 morts au Liban, dont une majorité de combattants du mouvement islamiste libanais et 92 civils, selon un décompte de l'AFP. Côté israélien, au moins 15 soldats et 11 civils ont été tués, selon Israël. De part et d'autre de la frontière, des dizaines de milliers d'habitants ont été déplacés.

Après l'annonce des autorités locales au Liban d'une brève possibilité de retour dans certaines localités du sud du pays à l'occasion de l'Aïd, plusieurs personnes s'y sont recueillies, notamment à Naqoura, ville côtière limitrophe d'Israël.

La municipalité de Naqoura a indiqué qu'elle s'était coordonnée avec l'armée libanaise pour que les habitants puissent se rendre au cimetière et à la mosquée pendant deux heures pour l'Aïd qui a débuté lundi pour de nombreux musulmans chiites du Liban.