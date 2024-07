Dans une colonie israélienne, l'autodéfense version krav maga après l'attaque du Hamas

"Je vais d'abord te prendre en otage, puis tu me feras la même chose", explique à un disciple l'instructeur israélo-américain, en brandissant une Kalachnikov bleu en caoutchouc.

Quand arrive son tour d'incarner l'otage, M. Katz, un juif ultra-orthodoxe, demande à son partenaire de le saisir par le dos de la chemise.

"Donc maintenant, il me tient ici. Moi, je me dis que je ne vais pas être une victime, pas question", dit l'instructeur avant de saisir le canon du faux fusil et de le retourner contre l'assaillant potentiel. "C'est ton tour de mourir aujourd'hui, pas le mien!", lance-t-il

Moshé Katz, 63 ans, a converti le sous-sol de sa maison en studio pour enseigner le krav maga, ou "combat rapproché", une technique d'auto-défense pratiqué par l'armée israélienne depuis la création du pays en 1948.