Décès du chef australien Bill Granger, "parrain" du toast à l'avocat

Bill Granger, surnommé le "parrain du toast à l'avocat" pour avoir popularisé à travers le monde le petit-déjeuner "à l'australienne", est décédé le jour de Noël dans sa ville adoptive de Londres. Le décès à 54 ans du chef australien, auteur de livres de cuisine à succès et fondateur d'une chaîne internationale de restaurants, est largement relayé mercredi dans les médias anglo-saxons et a provoqué une vague d'hommages sur les réseaux sociaux, parmi lesquels ceux d'autres personnalités "Aussies" comme l'acteur Hugh Jackman.

Sa personnalité "gentille et calme", et sa cuisine "ensoleillée" ont été soulignées par plusieurs personnalités médiatiques du secteur culinaire, Nigella Lawson et Jamie Oliver en tête.

Bill Granger, autodidacte des fourneaux, avait ouvert son premier café à Sydney, Australie, au début des années nonante. Il y servait déjà, avant tout, du café et des petits-déjeuners simples et frais, comme le fameux "avo toast" connu des Australiens. Le lieu, baptisé "bills", s'est multiplié à la suite de son succès, avec à partir des années 2000 des succursales à l'étranger, à Tokyo, Londres (où les restaurants ont pris le nom de "Granger & co") et Séoul.