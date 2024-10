"Des années de préparation": SpaceX réussit à "rattraper" en plein vol une partie de sa mégafusée Starship

"Mechazilla a attrapé le booster Super Heavy!", s'est enthousiasmé l'entreprise sur son compte X après un vol d'environ neuf minutes, en référence au surnom de sa tour de lancement.

Les deux étages de la fusée – la plus grande et la plus puissante du monde – doivent au terme de son développement être récupérés et réutilisés après chaque vol. Une stratégie visant à pouvoir lancer davantage d'engins plus rapidement, et pour beaucoup moins cher.