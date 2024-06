Des auberges mexicaines pour migrants LGBT+, refuges contre les discriminations

Vulnérables entre toutes et tous, les migrantes et migrants de la communauté LGBT+ disposent d'au moins deux auberges au Mexique qui les protègent des discriminations multiples subies sur leur chemin vers les Etats-Unis.

"La scène drag ici à Mexico est très bonne et très bien reçue", se félicite-t-elle.

Victoria Davila a décidé de rester dans la capitale mexicaine, à la différence de la plupart des migrants qui ont les Etats-Unis en ligne de mire.

- Mourir "parce que gay" -

Originaire du Guatemala, Shirlei Vazquez, 27 ans, se trouve à Tijuana, à la frontière des Etats-Unis, dans la Casa Arcoiris (maison Arc-en-ciel), un espace créé en 2019 pour fournir un toit, des repas et des soins médicaux et psychologiques aux migrants LGBT+.

"J'ai été victime d'agression dans mon pays. On me disait qu'on allait me brûler parce que je suis gay, qu'on allait me frapper", affirme la jeune femme trans de 27 ans. "J'avais deux solutions: ou bien mourir dans mon pays, ou bien chercher l'asile".

Pour Shirlei et d'autres personnes transgenres, la traversée du Mexique a été rythmée par la peur des extorsions perpétrées notamment par la police, et par les violences sexuelles.

Les personnes LGBT+ préféraient avancer seules lors des grandes caravanes de migrants de 2018, à l'intérieur desquelles elles étaient discriminées, se souvient Andrea Gonzalez, directrice de la maison Arcoiris.

"La discrimination se fait également sentir dans les choix économiques, dans la possibilité d'accéder à l'éducation et à l'emploi. Généralement dans notre communauté, la famille est la première qui t'expulse", explique-t-elle.

Les difficultés et les vulnérabilités des membres de la communauté LGBT+ "sont exacerbées par leur statut de migrants, de demandeurs d'asile, de réfugiés ou de déplacés internes", d'après un rapport d'un groupe d'experts de l'ONU en 2022.

- "Si je ne te plais pas, regarde ailleurs" -

Sandy Montoya, une femme transgenre originaire du Honduras, affirme que les sociétés conservatrices d'Amérique centrale génèrent de "nombreuses discriminations" envers "les jeunes femmes et les jeunes hommes trans".

"Il y a eu plusieurs morts. Le gouvernement ne fait rien pour que la justice soit rendue", dénonce Mme Montoya, arrivée au centre d'accueil en mai avec l'intention de demander l'asile aux autorités américaines.

L'attente pour un rendez-vous est passée de deux à neuf mois, raison pour laquelle beaucoup de migrants ont choisi de chercher un emploi à Tijuana.

A Mexico, Victoria Davila affirme avoir "tout le courage" nécessaire pour construire son "propre avenir". "Je dois démontrer que je suis et que j'existe. Si je ne plais pas à quelqu'un, que cette personne regarde ailleurs."