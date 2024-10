Des contaminations au virus du Mpox recensées en Zambie et au Ghana

Des cas du virus Mpox ont été signalés ces six dernières semaines par la Zambie et le Ghana. C'est la première fois cette année que des cas ont été recensés dans ces deux pays africains. Le virus est actuellement présent dans 16 pays d'Afrique, a indiqué l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) lundi à Genève.

Les cas probables en Afrique ont augmenté de 3,6 % pour atteindre 36.787 cas le 6 octobre, selon l'OMS. "Le pays le plus touché en 2024 reste la République démocratique du Congo (6.169 cas confirmés, 25 décès), suivie par le Burundi (987 cas confirmés, aucun décès) et le Nigeria (94 cas confirmés, aucun décès)", a déclaré l'OMS.

Environ 85% des cas suspectés sont recensés en RDC, qui compte plus de 6.000 cas. Des experts médicaux pensent que le nombre est en réalité plus élevé. Ils notent que seule une partie des gens souffrant d'une éruption cutanée se fait tester et que beaucoup de personnes ne consultent pas un médecin, par pudeur, la maladie se propageant notamment par relations sexuelles.