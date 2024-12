"Dès que je serai investi": Trump promet de requérir plus souvent à la peine de mort à son retour au pouvoir

"Dès que je serai investi, j'ordonnerai au ministère de la Justice de chercher avec vigueur (à faire requérir) la peine de mort afin de protéger les familles et les enfants américains des violeurs, meurtriers, et monstres violents", a écrit le futur président américain sur sa plateforme Truth Social.

Un peu plus tôt, il avait fustigé la décision de son successeur et désormais futur prédécesseur, qui a commué lundi la peine de 37 condamnés à mort par la justice fédérale américaine, à quelques semaines de la passation de pouvoir entre le démocrate et le républicain.