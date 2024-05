Des villageois thaïlandais défilent avec un chat de dessin animé pour faire venir la pluie

Alors que des millions de personnes en Asie du Sud-Est subissent une vague de chaleur sans précédent qui fait fondre les voies ferrées, un village thaïlandais a eu recours à une méthode originale pour provoquer la pluie: faire défiler un chat de dessin animé japonais.

La Thaïlande a connu une chaleur étouffante ces dernières semaines provoquée selon les experts par le changement climatique qui rend les vagues de chaleur plus fréquentes, plus longues et plus intenses.